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Зрубали дерево «Робін Гуда»: суд Британії виніс вирок двом вандалам

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зрубали дерево «Робін Гуда»: суд Британії виніс вирок двом вандалам
Дерево стало особливо відомим після його появи у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв»
фото: скріншот з відео

Прокурор Річард Райт назвав злочин «безглуздим вандалізмом»

У Королівському суді Ньюкасла, Англія, двоє чоловіків отримали вироки у вигляді чотирьох років і трьох місяців позбавлення волі за те, що прокурор Річард Райт назвав «дурною місією» зі зрубання одного з найулюбленіших і найфотографованіших дерев Великої Британії. 39-річний Деніел Грем та 32-річний Адам Каррутерс були визнані винними у «злочинному пошкодженні» 300-річного клена Сикомор Геп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Відоме та популярне дерево було знищене посеред ночі 27 вересня 2023 року. Цей інцидент викликав глибокий смуток у всьому світі, адже дерево стало особливо відомим після його появи у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв».

кадр з фільму «Робін Гуд: Принц злодіїв»
кадр з фільму «Робін Гуд: Принц злодіїв»
скріншот

Під час судового засідання було продемонстровано відео, яке Грем записав, поки його спільник рубав стовбур. Відео триває 2 хвилини 40 секунд і показує силует, який рубає дерево, на тлі неприємного шуму бензопили, доки дерево не падає з гуркотом.

Деніел Грем та Адам Каррутерс, яких звинувачено у вандалізмі
Деніел Грем та Адам Каррутерс, яких звинувачено у вандалізмі
скріншот

Як зазначає видання, докази показали використання телефону та автомобіля Грема на місці злочину. Після акту вандалізму чоловіки обмінялися газетними заголовками у своїх месенджерах. Прокурор пояснив присяжним, які визнали їх винними, що злочинці хотіли «посміятися» та вважали себе «дуже кумедними та кмітливими».

Зрубали дерево «Робін Гуда»: суд Британії виніс вирок двом вандалам фото 1
скріншот

Чоловікам було винесено вирок 15 липня 2025 року за заподіяння кримінальної шкоди як дереву, вартість якого оцінюється у £622 191 (близько €734 400), так і стіні Адріана, на якій воно стояло, вартістю £1144 (€1350), яка також була пошкоджена.

Прокурор Річард Райт назвав злочин «безглуздим вандалізмом» і заявив, що двоє чоловіків продемонстрували «фундаментальну відсутність порядності та мужності, визнавши те, що вони скоїли». Він додав: «По всій країні та в усьому світі реакцією кожної розсудливої людини на безглузду вирубку дерева Сикамор Геп був смуток і гнів. Хто б міг таке зробити? Чому хтось міг би таке зробити? Чому брати щось прекрасне та знищувати це без вагомої причини. Далеко не будучи великими людьми, якими вони себе вважали, решта з нас вважає їх досить жалюгідними».

Адріанів вал, збудований імператором Адріаном (76-138 рр. н. е.), простягається від узбережжя до узбережжя через північну Англію на 75 римських миль (117,5 км) і є символом захисту імперії. Урочистість цієї роботи надихнула Джорджа Р. Р. Мартіна на створення Крижаної стіни у серії «Гра престолів». Зрубане дерево було невід'ємною частиною цього історичного ландшафту.

Нагадаємо, 20-річний зловмисник утік з в’язниці Корбас, що поблизу французького міста Ліон, сховавшись у сумці свого співкамерника, який залишав установу після закінчення терміну.

Теги: суд вандалізм Велика Британія

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