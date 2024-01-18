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Путін гарантує окупантам безплатні «гідні» похорони

Христина Петренко
glavcom.ua
Путін гарантує окупантам безплатні «гідні» похорони
Раніше у Росії пропонували створити відповідальний за похорон держорган
фото ілюстративне

Держдума перейнялась проблемою організації «гідних» похоронів для тих, хто бере участь у воєнних злочинах Росії

Державна дума Росії 18 січня ухвалила у першому читанні поправки до законів про похорон. Про це повідомляє «Парламентська газета».

Уточнюється, що нові поправки внесені до законів «Про ветеранів» та «Про поховання та похоронну справу». Наразі в них встановлені соціальні гарантії щодо оплати витрат у зв'язку з похованням учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів бойових дій, інвалідів війни, а також ветеранів військової служби.

За словами першого заступника голови комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олени Цунаєвої, ці витрати відшкодовуються членам тих, що втратили близьких сімей, коштом Міноборони або інших силових відомств. Крім того, у законах є перелік оплачуваних ритуальних послуг.

Цунаєва зазначила, що при аналізі норм виявилося, що в обсязі оплачуваних послуг та їх найменування є розбіжності, після чого парламентарі захотіли це виправити. Так, у разі ухвалення законопроєкту види оплачуваних послуг із поховання будуть уточнені. На думку авторів законопроєкту, це необхідно для того, щоб забезпечити гідний похорон тим громадянам, які мають особливі заслуги перед Росією.

2022 року голова профспілки працівників ритуальних служб Антон Авдєєв запропонував створити відповідальний за похорон держорган. На його думку, у суспільстві, де неможливо жити без традиційних цінностей, держава як громадський інститут має взяти на себе похорон кожної людини.

Тим часом 17 січня у Башкортостані розпочався багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом. Силовики застосували кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду.

Протести досягли значних масштабів, зібравши понад 10 тисяч осіб, що є значною кількістю для міста з населенням близько 17,7 тисячі осіб. Протестувальники не давали забрати активіста Фаїля Алсинова з районного суду – силовики намагалися розігнати їх із використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат та затриманням десятків акції.

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Теги: Міноборони Державна Дума поховання похорон

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