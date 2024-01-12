Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)

Провести Народного артиста в останню путь прийшли відомі українські виконавці

Народний артист України Павло Зібров прийшов попрощатися із відомим співаком, засновником й організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» Віталієм Білоножком.

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Зібров зізнався, що не міг стримати сліз, коли втратив справжнього друга. Він розповів, що дружив з родиною Білоножків з середини 80-х років, і додав, що побував із Білоножком у багатьох містах та країнах із концертами.

Народний артист Павло Зібров. Фото: glavcom.ua

Попрощатися з Народним артистом прийшов і музикант Юрій Юрченко, який зазначив, що Віталій Білоножко мав глибокий вплив на початок його шляху в музичній сфері. Крім того, за словами музиканта, Народний артист завжди піклувався про нього і ставився, як до рідного сина. Юрій Юрченко також додав, що зіркове подружжя Білоножків було для нього взірцем стосунків.

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Співак Юрій Юрченко. Фото: glavcom.ua

Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років. Прощання із Народним артистом України проходить сьогодні у Києві в Національній філармонії.