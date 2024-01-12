Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
Провести Народного артиста в останню путь прийшли відомі українські виконавці
Народний артист України Павло Зібров прийшов попрощатися із відомим співаком, засновником й організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» Віталієм Білоножком.
Зібров зізнався, що не міг стримати сліз, коли втратив справжнього друга. Він розповів, що дружив з родиною Білоножків з середини 80-х років, і додав, що побував із Білоножком у багатьох містах та країнах із концертами.
Попрощатися з Народним артистом прийшов і музикант Юрій Юрченко, який зазначив, що Віталій Білоножко мав глибокий вплив на початок його шляху в музичній сфері. Крім того, за словами музиканта, Народний артист завжди піклувався про нього і ставився, як до рідного сина. Юрій Юрченко також додав, що зіркове подружжя Білоножків було для нього взірцем стосунків.
Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років. Прощання із Народним артистом України проходить сьогодні у Києві в Національній філармонії.
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.
Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.
Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».
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