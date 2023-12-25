Міністр Умєров пояснив, що принесе перемогу ЗСУ

Рустем Умєров: «Наша перемога не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної роботи»

Не слід очікувати, що перемога України у війні з РФ стане різдвяним дивом з голлівудського фільму. Вона може настати завдяки спільній роботі. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у привітальному слові на Різдво.

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Міністр нагадав, що Різдво – це час єднання для всієї української родини. «Сотні тисяч захисників та захисниць відзначають Різдво в окопах та наглядових пунктах по всій лінії фронту, у бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО. Вони там, щоб світло Різдва засяяло у мільйонах будинків українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало пітьму з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях», – зазначив Умєров.

Він додав, що українські захисники дають надію. «Солдати української армії дають нам надію. Надія дає українському народу сили, щоб бути єдиними. І єдність української родини – це те, що солдат захищає. І єдність української родини боронить наших солдатів. Наша перемога не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної роботи», – наголосив міністр.

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За його словами, перемогу наближають ті, хто на передовій тримає зброю, і ті, хто в тилу роблять її. Ті, хто привозить військовим усе необхідне, і ті, хто здобуває свою першу військову спеціальність у навчальних центрах.

Глава Міноборони подякував усім, хто допомагає Україні досягти перемоги.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси противника.