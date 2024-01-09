На могилі президента Кравчука у Києві з'явився меморіал (фото)

З моменту смерті Кравчука до встановлення меморіалу минуло півтора року

У вівторок, 9 січня, на Алеї слави Байкового кладовища в Києві відкрили меморіал першому президенту України Леоніду Кравчуку.

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Експрезидент помер 10 травня 2022 року, і до теперішнього часу на місці поховання тільки велися підготовчі роботи.

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Як раніше повідомлялося, станом на листопад минулого року могила першого президента України Леоніда Кравчука перебувала у занедбаному стані. Тоді на місці поховання тільки збиралися встановити пам'ятник чи меморіал, але процес облаштування зупинився.

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Нагадаємо, Леонід Макарович Кравчук (1934-2022) був одружений з Антоніною Кравчук (у дівоцтві – Мішура), яка народилася 2 листопада 1935 р. У них 21 липня 1959 р. народився син Олександр. Також у політика залишилися онука Марія та онук Андрій, є правнучка Олена.

Поряд із першим президентом України поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, які трагічно загинули у січні 2023-го в авіакатастрофі у Броварах під Києвом. Їхні поховання з пам'ятниками і вони мають доглянутий вигляд.

Варто додати, що на Алеї слави на Байковому кладовищі знаменитості різних епох: відомі музиканти, художники, письменники, спортсмени, науковці і політики з чиновниками. Байкове кладовище є пам'яткою історії та культури, одним з найстаріших кладовищ столиці. Офіційні поховання тут почалися у 1834 році, а загальна площа становить 72,47 га.

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