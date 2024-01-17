У Башкортостані ОМОН розганяє багатотисячний мітинг на підтримку засудженого активіста (відео)

На підтримку місцевого засудженого активіста зібралося близько десяти тисяч людей

Сьогодні, 17 січня, у Башкортостані відбувається багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом.

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Після того, як суд ухвалив вирок, люди почали скандувати: «Ганьба!». Спецназ почав бити та затримувати людей, протестувальники були відтіснені до паркану, щоб забезпечити виїзд автозаку із взятим під варту Алсиновим.

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Людей, які прийшли підтримати засудженого активіста, б'ють палицями, очевидці повідомляють про поранених та кількох затриманих. Один із перехожих, за його словами, постраждав від перцевого газу, який, як він стверджує, застосували поліцейські. Одному із протестувальників силовики розбили голову.

Алсинова засудили за статтею 282 КК РФ «Порушення ненависті чи ворожнечі» – справу порушили через його промову під час узгодженого мітингу за охорону природи Зауралля та гірського хребта Ірандик навесні 2023 року. Фаїль Алсинов нібито негативно оцінив трудових мігрантів, а судили активіста за доносом голови Башкортостану Радія Хабірова. Росфінмоніторинг включив Фаїля Алсинова до переліку екстремістів та терористів.

До слова, віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ».

Раніше влада російської столиці не дозволила дружинам мобілізованих російських окупантів провести мітинг. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу.