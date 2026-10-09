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Спецслужби Чорногорії ухвалили рішення стосовно затриманого російського пропагандиста

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Спецслужби Чорногорії ухвалили рішення стосовно затриманого російського пропагандиста
Звінчук очолює мережу «Рибарь», яка публікує пропагандистські матеріали про війну Росії проти України
фото: Поліція Чорногорії, росЗМІ

У керівника мережі «Рибарь» та його супутників вилучили дрони й цифрову техніку

Чорногорія видворить із країни керівника російської інформаційної мережі «Рибарь» Михайла Звінчука, його дружину та ще трьох громадян РФ. Відповідні рішення ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки після спільної операції поліції й Агентства національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Управління поліції Чорногорії та видання Vijesti.

За даними правоохоронців, разом зі Звінчуком, якому 35 років, видворення загрожує його дружині Валерії Звінчук, Сергію Белоусу, Павлу Лекаторчуку та Кірі Дорошенко. Усі п’ятеро громадян Росії прибули до Чорногорії менш ніж за два дні до затримання.

Поліція та АНБ заявили, що після криміналістичної, оперативної та розвідувальної перевірки дійшли висновку, що ці люди не можуть продовжувати перебування в країні. Рішення про видворення ухвалили відповідно до закону про іноземців.

Під час операції в місті Рисан правоохоронці вилучили у затриманих цифрове обладнання, дрон, камеру, GoPro та кілька мобільних телефонів. За даними поліції, техніку передадуть на експертизу, щоб встановити її призначення та мету використання в Чорногорії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан.

Як відомо, Державний департамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про людей, причетних до іноземного втручання у вибори в Сполучених Штатах. Серед фігурантів – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь» Звінчук, якого 9 жовтня затримали в Чорногорії.

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Теги: пропагандист Чорногорія росія гібридна війна поліція

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