Путін виступить зі зверненням «найближчим часом»

Російський агресор заявив, що ухвалить рішення про визнання «ЛНР» і «ДНР» сьогодні

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін найближчим часом виступить зі зверненням до росіян. Сьогодні він обіцяв прийняти рішення про визнання. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив російським пропагандистам, що президент країни-агресорки звернеться до росіян, проте не розповів, про що говоритиме очільник Росії.

На даний момент інших подробиць немає і час звернення Путіна не називається.

Зазначимо, що сьогодні після засідання ради безпеки РФ Путін заявив, що ухвалить рішення про визнання «ЛНР» і «ДНР».

Раніше ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

Під час виступу на радбезі головний розвідник Путіна «проговорився»: «Л/ДНР» приєднають до Росії.

Трансляція російської Ради безпеки відбувалася у записі. Про це свідчить не один доказ, які помітили уважні глядачі так званого прямого ефіру. Зокрема з «трансляції наживо» дивним чином вирізали виступ генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова.

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.

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