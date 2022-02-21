Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО

Президент уточнив, що скликав РНБО у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки РФ, та після термінових консультацій

Засідання РНБО призначено на 20:00

У понеділок ввечері, 21 лютого, відбудеться термінове засідання Ради національної оборони та оборони України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

За інформацією ЗМІ, засідання призначено на 20:00.

Зеленський уточнив, що скликав РНБО у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, та після термінових консультацій.

Він також додав, що після засідання Ради безпеки РФ поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем», – заявив президент.

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.

До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР». Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).