Путін створює передумови для ескалації проти балтійських країн: аналіз ISW

Аналітики вважають, що це Путін робить, ймовірно, як частину ширшої спроби послабити НАТО

Російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики вважають, що це Путін робить, ймовірно, як частину ширшої спроби послабити НАТО.

16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають етнічних росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку Росії».

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ISW не помітив жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

Так, в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії.

Раніше громадянина Росії, голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова видворили з Латвії.

Нагадаємо, парламент Латвії 11 січня вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

До слова, з Латвії буде вислано щонайменше 1213 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону і не отримали посвідку на проживання в країні.