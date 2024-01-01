На Захід чекає великий програш, після якого він стрепенеться – Маринович

Мирослав Маринович розповів, що на Заході не вірять у можливу війну Путіна проти НАТО

Відомий філософ, релігієзнавець, член Ініціативна група «Першого грудня» назвав ймовірну подію, яка змінить світ

На Заході переконані, що Путін в будь-якому разі проти членів НАТО не піде. Тільки реальні поразки можуть змусити Захід отямитися. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.

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Фахівець прокоментував думки Заходу стосовно агресії Путіна та пояснив, чи можна донести меседж про те, що Росія загрожує не лише Україні, а й західному світу.

«Хоча цей меседж абсолютно правдивий, він спрацьовує дуже слабо. У цьому я переконався, коли їздив за кордон – у Францію, Швейцарію. Передусім тому, що на Заході сприймають цей аргумент України як прагнення перекласти відповідальність за війну на плечі інших держав. Мовляв, це ж насправді ваша війна, бо ви можете замиритися з Росією в одну секунду, віддавши їм території чи ще щось», – зазначив Маринович.

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Він додав, що таке уявлення все ще існує на Заході, де свято переконані, що Путін в будь-якому разі проти членів НАТО не піде.

«І всі мої переконування, що він сам про це заявив перед тим, як йти великою війною проти України (щодо прагнення фактично відновити сферу Варшавського договору), все одно не спрацьовують. «Україна хоче руками Заходу виграти цю війну» – і все тут», – зауважив колишній політв’язень.

На його думку, на Захід чекає якийсь один великий програш, після якого він стрепенеться, а поки західний світ ще не відчув смаку програшу з боку Росії.

«Не знаю, що це буде за програш, але кажу про свої відчуття. Тільки реальні поразки можуть змусити Захід отямитися», – підкреслив Маринович.

Нагадаємо, втома та зниження зацікавленості Заходу може призвести до перемоги Росії у війні проти України. Про це пише британська газета The Times, зазначаючи, що якщо партнери України «втомляться», ціна для всіх західних демократій «буде історичною та трагічною».