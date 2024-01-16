Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію

Такий план оприлюднили у грудні на зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса з главою Міноборони України Рустемом Умеровим

Українських військових планують озброїти «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів

Очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що коментарі міністра оборони Андріса Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план оприлюднили на зустрічі з главою Міноборони України Рустемом Умеровим у грудні.

🇺🇦🇱🇻 Drone coalition: I am grateful to the Minister of Defense of Latvia @AndrisSpruds for the initiative to establish a UAV coalition to strengthen the Ukrainian military.



We discussed this during the first visit of Minister Spruds to Kyiv. I’m sure that technological… pic.twitter.com/oh3rBpG95E Будь ласка, читайте текст після реклами December 12, 2023

За словами Спрудса, новий інвентар допоможе київським військовим у конфлікті, в якому безпілотники стали важливим елементом бойових дій, сказав він.

«Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну», – сказав посадовець.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україна якнайшвидше має стати 33-м повноправним членом НАТО. Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів «якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України».

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома. Реакція українців не забарилась. Користувачі у коментарях вимагали більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.