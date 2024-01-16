Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію
Українських військових планують озброїти «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів
Очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.
Видання зазначає, що коментарі міністра оборони Андріса Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план оприлюднили на зустрічі з главою Міноборони України Рустемом Умеровим у грудні.
🇺🇦🇱🇻 Drone coalition: I am grateful to the Minister of Defense of Latvia @AndrisSpruds for the initiative to establish a UAV coalition to strengthen the Ukrainian military.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 12, 2023
We discussed this during the first visit of Minister Spruds to Kyiv. I’m sure that technological… pic.twitter.com/oh3rBpG95E
За словами Спрудса, новий інвентар допоможе київським військовим у конфлікті, в якому безпілотники стали важливим елементом бойових дій, сказав він.
«Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну», – сказав посадовець.
Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україна якнайшвидше має стати 33-м повноправним членом НАТО. Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів «якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України».
Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома. Реакція українців не забарилась. Користувачі у коментарях вимагали більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.
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