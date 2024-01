Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію

Очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що коментарі міністра оборони Андріса Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план оприлюднили на зустрічі з главою Міноборони України Рустемом Умеровим у грудні.

🇺🇦🇱🇻 Drone coalition: I am grateful to the Minister of Defense of Latvia @AndrisSpruds for the initiative to establish a UAV coalition to strengthen the Ukrainian military.



We discussed this during the first visit of Minister Spruds to Kyiv. I’m sure that technological… pic.twitter.com/oh3rBpG95E