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Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію

Христина Петренко
glavcom.ua
Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію
Такий план оприлюднили у грудні на зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса з главою Міноборони України Рустемом Умеровим
фото ілюстративне

Українських військових планують озброїти «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів

Очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що коментарі міністра оборони Андріса Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план оприлюднили на зустрічі з главою Міноборони України Рустемом Умеровим у грудні.

За словами Спрудса, новий інвентар допоможе київським військовим у конфлікті, в якому безпілотники стали важливим елементом бойових дій, сказав він.

«Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну», – сказав посадовець.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україна якнайшвидше має стати 33-м повноправним членом НАТО. Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів «якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України».

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома. Реакція українців не забарилась. Користувачі у коментарях вимагали більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом.  Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.

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Теги: міністр Міноборони Латвія Україна безпілотник

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