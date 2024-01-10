У 2017 році Путін нагородив вченого орденом Дружби за особливі досягнення в галузі медицини

У Санкт-Петербурзі (Росія) помер вчений, доктор медичних наук Володимир Хавінсон, який боровся зі старінням і обіцяв російському диктатору Путіну довголіття. Про це пишу росЗМІ.

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Експерт з довголіття дожив до 77 років, хоча сподівався відсвяткувати свій 100-річний ювілей. Причина смерті вченого офіційно не повідомляється.

Володимир Хавінсон народився в Східній Німеччині в 1946 році. З 1970 року активно займається вивченням теми старіння. Відкриття пептидних біорегуляторів принесло Хавінсону світову славу: завдяки їм вдалося зберегти здоров'я людей по всьому світу, в тому числі і ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Крім цього успіху, відкриття дозволило вченому зблизитися з Путіним, який мріє про довголіття. Подейкують, що лікар пообіцяв господареві Кремля «повноцінне життя» ще на 20 років. У численних інтерв'ю Хевінсон говорив, що шукає способи уповільнити старіння, а не вічне життя. Вчений був упевнений, що людина може дожити до 110-120 років. У 2017 році Путін нагородив вченого орденом Дружби за особливі досягнення в галузі медицини.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін розповів, що не хворіє, бо регулярно проходить медичні огляди і порадив уважно стежити за своїм здоров'ям.

Зазначимо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.