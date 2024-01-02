Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку

Лише деякі німці очікують миру в Україні та на Близькому Сході у 2024 році

Війна в Україні триває майже два роки, а в Газі – майже три місяці. В обох випадках кінця кровопролитній боротьбі поки не видно. Згідно з опитуванням, у Німеччині майже немає надії, що це скоро зміниться. Про це пише RND.

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Переважна більшість німців не очікує, що війни в Україні та Газі закінчаться у 2024 році. Згідно з опитуванням Yougov Research Institute на замовлення Німецького агентства преси, 70% респондентів вважають малоймовірним, що росіяни складуть зброю до кінця 2024 року в загарбницькій війні Росії проти України, яка триває протягом майже двох років.

Лише 15% вважають такий сценарій ймовірним. Десятки тисяч солдатів загинули з обох сторін після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, пише німецьке видання.

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Надії на припинення війни на Близькому Сході більші

Надія на припинення війни на Близькому Сході є дещо більшою, але і тут більшість, а саме 52%, цього не очікує. Лише 32 % вважають вірогідним закінчення війни у ​​2024 році, 16% взагалі вирішили не коментувати цю тему. Ізраїльські війська ведуть боротьбу з ісламістським ХАМАС у Секторі Гази після терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

За даними управління охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС, під час ізраїльської військової операції вже загинуло понад 21,8 тис. осіб. Цифри не можна підтвердити, але ООН та інші спостерігачі зазначають, що наразі вони загалом виявилися достовірними. Початком війни став найгірший терористичний напад на Ізраїль в його історії, відповідальність за який несуть ХАМАС та інші екстремістські групи. З ізраїльської сторони загинули близько 1200 осіб, у тому числі щонайменше 850 мирних жителів.

До слова, оголошення Ізраїлем про скорочення своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази. Про це заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, передає CNN. Зауважується, що Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій.

Очікується, що цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, аби продовжити переговори з ізраїльським керівництвом щодо наступного етапу війни в Газі. Поїздка Блінкена стане продовженням ініціативи адміністрації Байдена стосовно проведення майже щотижня прямих зустрічей представників влади США з воєнним кабінетом Ізраїлю.