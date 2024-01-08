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ОБСЄ відреагувала на рішення Білорусі не пускати спостерігачів на вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ОБСЄ відреагувала на рішення Білорусі не пускати спостерігачів на вибори
Рішення білоруської влади суперечить принципу прозорості, важливому для проведення демократичних виборів
фото з відкритих джерел

Організація «глибоко стурбована» через рішення Білорусі

Рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі і викликає занепокоєння. Про це заявила Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

Керівники обох відповідальних за моніторинг виборів інституцій ОБСЄ – Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї (ПА ОБСЄ) – заявили, що рішення Білорусі суперечить принципу прозорості, важливому для проведення демократичних виборів.

«Ми глибоко стурбовані тим, що рішення не запрошувати країни ОБСЄ через БДІПЛ спостерігати за парламентськими виборами в Білорусі не дозволить громадянам і установам країни отримати вигоду від неупередженої, прозорої і всебічної оцінки», – сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі, зазначивши, що це суперечить зобов’язанням, взятим Білоруссю, і суперечить духу співпраці, на якому ґрунтується ОБСЄ.

В Організації заявили, що в жовтні 2023 року БДІПЛ вже розпочало консультації з Білоруссю з для розгортання передвиборчої місії з оцінки потреб – першого й вирішального кроку у визначенні того, чи варто проводити спостереження за виборами і в якому форматі.

Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума зазначила, що глибоко шкодує, що Асамблею позбавляють можливості зробити внесок у демократичний розвиток. 

Нагадаємо, Мінськ не залучатиме працівників ОБСЄ для спостереження за «виборами» до палати представників і місцевих рад, які заплановані на 25 лютого. Про це повідомла пресслужба білоруського МЗС.

Як повідомлялося, Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

До слова, Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео).

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь ОБСЄ переговори диктатор вибори

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