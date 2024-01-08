ОБСЄ відреагувала на рішення Білорусі не пускати спостерігачів на вибори

Організація «глибоко стурбована» через рішення Білорусі

Рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі і викликає занепокоєння. Про це заявила Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

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Керівники обох відповідальних за моніторинг виборів інституцій ОБСЄ – Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї (ПА ОБСЄ) – заявили, що рішення Білорусі суперечить принципу прозорості, важливому для проведення демократичних виборів.

«Ми глибоко стурбовані тим, що рішення не запрошувати країни ОБСЄ через БДІПЛ спостерігати за парламентськими виборами в Білорусі не дозволить громадянам і установам країни отримати вигоду від неупередженої, прозорої і всебічної оцінки», – сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі, зазначивши, що це суперечить зобов’язанням, взятим Білоруссю, і суперечить духу співпраці, на якому ґрунтується ОБСЄ.

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В Організації заявили, що в жовтні 2023 року БДІПЛ вже розпочало консультації з Білоруссю з для розгортання передвиборчої місії з оцінки потреб – першого й вирішального кроку у визначенні того, чи варто проводити спостереження за виборами і в якому форматі.

Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума зазначила, що глибоко шкодує, що Асамблею позбавляють можливості зробити внесок у демократичний розвиток.

Нагадаємо, Мінськ не залучатиме працівників ОБСЄ для спостереження за «виборами» до палати представників і місцевих рад, які заплановані на 25 лютого. Про це повідомла пресслужба білоруського МЗС.

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