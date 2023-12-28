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Одна з країн Європи планує депортувати понад 1200 росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Одна з країн Європи планує депортувати понад 1200 росіян
Остаточна кількість росіян, яких видворять із Латвії через недотримання закону, ще не визначена
фото з відкритих джерел

1213 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в країні

З Латвії буде вислано щонайменше 1213 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону і не отримали посвідку на проживання в країні. Про це пише Delfi з посиланням на Управління у справах громадянства та міграції Латвії.

Зазначається, що 1213 осіб не подали документи для отримання посвідки на проживання в Латвії до встановленого поправками до імміграційного закону терміну – 30 листопада. Також немає інформації про те, чи ці люди вже покинули країну.

1344 особи все ж подали документи на отримання посвідок на проживання.

«Зібрана на цей момент інформація свідчить, що ще 904 людини перетнули зовнішній кордон Латвії і покинули країну», – йдеться в матеріалі.

Остаточна кількість росіян, яких видворять із Латвії через недотримання закону, ще не визначена, оскільки 3 січня 2024 року закінчується термін дії посвідок на постійне проживання громадян Росії, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію і не подали заяви на отримання статусу постійного резидента ЄС до 31 грудня. Останній термін поширюється лише на тих, хто до 30 листопада пересклав іспит на знання державної мови.

До внесення змін до закону громадяни РФ у Латвії отримували посвідку на постійне проживання в за спрощеною процедурою, без складання мовного іспиту. Але з вересня 2022 року вони повинні були скласти обов'язковий іспит на знання державної мови на розмовному рівні.

Спершу іспит треба було скласти до 2 вересня 2023 року, але парламент Латвії дозволив перескласти його до 30 листопада зі збереженням посвідки на проживання й продовження терміну подання документів до кінця року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін посипав погрозами Латвії, нібито через «притиснення російськомовного населення».

У жовтні стало відомо, що Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян. Більш ніж трьом тисячам громадян Росії, які проживають в Латвії, розіслані листи про те, що через нові вимоги закону про імміграцію їм доведеться залишити країну або ж подати заявку на візу для тривалого проживання.

Теги: Латвія кордон документи

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