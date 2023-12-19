Путін збирається озброїти окупаційну армію роботами з ШІ та бойовими лазерами

Російський президент запевнив, що постачання російських окупаційних військ в Україні «покращується»

Російський диктатор Володимир Путін збирається озброїти окупаційну армію «бойовими лазерами» і роботами зі «штучним інтелектом». Відповідний наказ він віддав під час виступу на колегії міноборони РФ, повідомляють росЗМІ.

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Путін заявив, що «другій армії світу» потрібні «перспективні види озброєння».

«Треба продовжити створювати для армії і флоту заділ на майбутнє. Перспективні види озброєнь. Маю на увазі роботизовані комплекси і бойові лазери, зброю з використанням технологій штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах», - заявив диктатор.

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Російський президент також запевнив, що результати в цих напрямках уже нібито є, а постачання російських окупаційних військ в Україні «покращується».

Раніше Путін у виступі на колегії міноборони РФ заявив, що проведення так званої «спеціальної воєнної операції» виявило слабкі місця російської армії. За словами Путіна, проблемною в армії Росії є система зв’язку, яку, за його словами, треба «серйозно перебудовувати». Крім того, диктатор підкреслив, що росіяни мають «на порядок ефективніше» застосовувати засоби ведення розвідки, цілевказання та ведення контрбатарейної боротьби.