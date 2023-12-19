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Путін збирається озброїти окупаційну армію роботами з ШІ та бойовими лазерами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін збирається озброїти окупаційну армію роботами з ШІ та бойовими лазерами
Путін заявив, що «другій армії світу» потрібні «перспективні види озброєння»
фото з відкритих джерел

Російський президент запевнив, що постачання російських окупаційних військ в Україні «покращується»

Російський диктатор Володимир Путін збирається озброїти окупаційну армію «бойовими лазерами» і роботами зі «штучним інтелектом». Відповідний наказ він віддав під час виступу на колегії міноборони РФ, повідомляють росЗМІ.

Путін заявив, що «другій армії світу» потрібні «перспективні види озброєння».

«Треба продовжити створювати для армії і флоту заділ на майбутнє. Перспективні види озброєнь. Маю на увазі роботизовані комплекси і бойові лазери, зброю з використанням технологій штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах», - заявив диктатор.

Російський президент також запевнив, що результати в цих напрямках уже нібито є, а постачання російських окупаційних військ в Україні «покращується».

Раніше Путін у виступі на колегії міноборони РФ заявив, що проведення так званої «спеціальної воєнної операції» виявило слабкі місця російської армії. За словами Путіна, проблемною в армії Росії є система зв’язку, яку, за його словами, треба «серйозно перебудовувати». Крім того, диктатор підкреслив, що росіяни мають «на порядок ефективніше» застосовувати засоби ведення розвідки, цілевказання та ведення контрбатарейної боротьби.

Теги: путін Міноборони РФ президент озброєння диктатор росіяни армія

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