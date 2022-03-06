Офіс Зеленського: тепла розмова Путіна зі стюардесами – фейк

Лещенко розповів, які маніпулятивні прийоми використала кремлівська пропаганда

Представник Банкової і екснардеп Сергій Лещенко заявив, що зустріч Володимира Путіна з представницями льотного складу російських авіакомпаній – це фейк. Про це він зазначив під час брифінгу, передає «Главком».

У повідомленні пресслужби Кремля від 5 березня йшлося, що російський президент начебто зустрівся зі стюардесами та бортпровідницями і привітав їх з 8 Березням (Міжнародним жіночим днем).

«Ключовим фейком на сьогодні виявився президент Росії Володимир Путін. Його записали на фоні «зеленки», так званого хромакея – спеціального зеленого фону, на який можна накласти будь-яке зображення. Це стало відомо, коли всі придивилися і помітили, як рука Путіна просто проходить повз мікрофон», – сказав Лещенко.

Також спікер офісу українського президента звернув увагу на прозорі чайники, які стояли на столі біля кожної учасниці заходу та самого Путіна. Якщо придивитися на чайник російського президента, то на ньому немає відбиття зображень стюардес. Виходить, що його монолог записували в іншому місці.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Лещенко написав про іще один фейк стосовно зустрічі Путіна і стюардес. Мова про жінку, яка сиділа праворуч від російського президента.

Як виявилося «відфотошоплена» стюардеса раніше була «рибалкою» та «продавчинею морозива».

Як повідомляв «Главком», 4 березня офіс президента спростувала черговий фейк окупантів, мовляв, президент Зеленський покинув Київ.

«Президент Зеленський, ще раз повторимо, перебуває у столиці України, керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам», – наголосив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.