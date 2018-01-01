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    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі

    Водій отримав травму голови, а пасажир загинув на місці
    У Вроцлаві (Польща) українець у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля BMW не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав в дерево. В результаті ДТП автомобіль розколовся на дві частини, а його пасажир загинув на місці. Про це повідомляє видання Gazeta Wrocławska. Як повідомляється, інцидент стався пізно увечері в суботу,
    • Сьогодні, 11:17
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    Водій на місці події
    Водій на місці події

    Водій отримав травму голови, а пасажир загинув на місці

    У Вроцлаві (Польща) українець у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля BMW не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав в дерево. В результаті ДТП автомобіль розколовся на дві частини, а його пасажир загинув на місці. Про це повідомляє видання Gazeta Wrocławska.

    Як повідомляється, інцидент стався пізно увечері в суботу, 24 лютого. В автомобілі були четверо чоловіків, один з них загинув, а двоє втекли з місця події.

    Водій отримав травму голови. Йому надали допомогу медики і передали поліції.

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    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі
    П’яний українець влаштував смертельне ДТП у Польщі

    «Як з'ясувалося, автомобілем керував українець. Початковий алкогольний тест показав, що він був в стані алкогольного сп'яніння - вимірювальні прилади зафіксували понад 1,5 проміле алкоголю», - йдеться у повідомленні.

    ДТП Польща водій автомобіль Україна
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