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    У світі

    Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії

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    Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії

    Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання

    Країни, що входять до складу Радбезу ООН, у вівторок не змогли узгодити спільну заяву щодо Сирії, яке дипломати обговорювали протягом дня. Вони намагаються відновити зайшов у глухий кут мирний процес в країні.

    Про це повідомляє «Голос Америким.

    За словами дипломатів, Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання. Москва не відповіла на прохання агентства «Франс-Прес» прокоментувати ситуацію в РБ ООН.

    Конфлікт у Сирії, що почався в 2011 році після того, як уряд Башара Асада жорстоко придушило протести опозиції, забрав життя понад 380 тисяч осіб. Нескінченні раунди мирних переговорів під егідою ООН не змогли зупинити кровопролиття. В останні роки в Сирії почалися паралельні переговори між Росією і Туреччиною.

    «Нинішні розбіжності в міжнародному співтоваристві повинні бути подолані», - заявив у понеділок у бесіді з журналістами Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН в Сирії.

    За словами спецпосланця, без «конструктивної міжнародної дипломатичної роботи» по Сирії малоймовірно, що «будь-яке питання – що стосується конституції або будь-який інший - дійсно просунеться».

    Щомісячне засідання РБ ООН щодо Сирії зазвичай проводиться у відкритому режимі, однак після проваленого засідання Конституційного комітету Сирії в Женеві в січні, сьогоднішня сесія пройшла в закритому форматі.

    На засіданні РБ ООН у вівторок західні держави одностайно засудили провал конституційного процесу в Сирії, звинувативши сирійський режим «тактики зволікань«.

    Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

    Теги: Росія ООН Радбез ООН
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