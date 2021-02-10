Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії
Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання
Про це повідомляє «Голос Америким.
За словами дипломатів, Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання. Москва не відповіла на прохання агентства «Франс-Прес» прокоментувати ситуацію в РБ ООН.
Конфлікт у Сирії, що почався в 2011 році після того, як уряд Башара Асада жорстоко придушило протести опозиції, забрав життя понад 380 тисяч осіб. Нескінченні раунди мирних переговорів під егідою ООН не змогли зупинити кровопролиття. В останні роки в Сирії почалися паралельні переговори між Росією і Туреччиною.
«Нинішні розбіжності в міжнародному співтоваристві повинні бути подолані», - заявив у понеділок у бесіді з журналістами Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН в Сирії.
За словами спецпосланця, без «конструктивної міжнародної дипломатичної роботи» по Сирії малоймовірно, що «будь-яке питання – що стосується конституції або будь-який інший - дійсно просунеться».
Щомісячне засідання РБ ООН щодо Сирії зазвичай проводиться у відкритому режимі, однак після проваленого засідання Конституційного комітету Сирії в Женеві в січні, сьогоднішня сесія пройшла в закритому форматі.
На засіданні РБ ООН у вівторок західні держави одностайно засудили провал конституційного процесу в Сирії, звинувативши сирійський режим «тактики зволікань«.
Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.