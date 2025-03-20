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Україна опустилася в рейтингу щастя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна опустилася в рейтингу щастя
Україна опустилася на 111-те місце зі 105-го місця
фото з відкритих джерел

Звання найщасливішої країни світу досі утримує Фінляндія

Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Тим часом Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на World Happiness Report 2025.

П'ятірку лідерів рейтингу замикають Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. Водночас останнє місце в рейтингу посідає Афганістан. Україна опустилася на 111-те місце зі 105-го місця у 2023 році.

Україна опустилася в рейтингу щастя фото 1

Коста-Ріка (6-е місце) і Мексика (10-е місце) вперше входять у першу десятку, тоді як тенденції до зростання в таких країнах, як Литва (16-е місце), Словенія (19-е місце) і Чехія (20-е місце), підкреслюють зближення рівнів щастя між Східною, Центральною та Західною Європою.

Сполучені Штати (24 місце) опустилися на свою найнижчу позицію у рейтингу, а Велика Британія (23 місце) повідомила про найнижчу середню оцінку життя з моменту звіту 2017 року.

Україна опустилася в рейтингу щастя фото 2
World Happiness Report (Звіт про світове щастя) це щорічне дослідження, яке оцінює рівень щастя в різних країнах світу. Його публікує ООН (під егідою Sustainable Development Solutions Network) з 2012 року. Скандинавські країни, такі як Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія та Ісландія, регулярно займають найвищі позиції.

Нагадаємо, минулого року України посіла 105 сходинку, а позаторік – 92 місце в рейтингу найщасливіших країн світу.

Як повідомлялося, згідно з рейтингом країн світу, який був представлений американським журналом US News & World Report, у 2023 році Сполучені Штати та Китай знову стали безперечними лідерами серед найвпливовіших держав. Третє місце неочікувано зайняла країна-агресорка Росія.

До слова, Зімбабве за підсумками 2022 року визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414,7. Це випливає з опублікованого наприкінці серпня рейтингу найнещасніших країн світу, складеного дослідницьким відділом Statista.

Теги: Україна рейтинг соцопитування Фінляндія

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Суспільство

Україна опустилася в рейтингу щастя
Україна опустилася в рейтингу щастя
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