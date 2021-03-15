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    Режим Асада заявив про ракетну атаку на автоцистерни з нафтою

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    Режим Асада заявив про ракетну атаку на автоцистерни з нафтою

    Автоцистерни знаходяться на контрольованій протурецьким силам зоні.

    В Сирії на півночі провінції Алеппо стався ракетний обстріл нафтових автоцистерн. В ході обстрілу сталася пожежа.

    Про це повідомляє проурядова сирійська газета al-Watan.

    Видання уточнює, що автоцистерни знаходяться на контрольованій протурецьким силам зоні.

    Газета уточнює, що унаслідок атаки постраждали кілька членів угруповань і співробітників бази.

    Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанальоти на Сирію.

    Теги: пожежа санкції обстріл
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