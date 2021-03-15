Режим Асада заявив про ракетну атаку на автоцистерни з нафтою
Автоцистерни знаходяться на контрольованій протурецьким силам зоні.
В Сирії на півночі провінції Алеппо стався ракетний обстріл нафтових автоцистерн. В ході обстрілу сталася пожежа.
Про це повідомляє проурядова сирійська газета al-Watan.
Видання уточнює, що автоцистерни знаходяться на контрольованій протурецьким силам зоні.
Газета уточнює, що унаслідок атаки постраждали кілька членів угруповань і співробітників бази.
Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанальоти на Сирію.