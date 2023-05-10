У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше

Фахівці обсерваторії проаналізували 1536 проб повітря

У повітрі Києві протягом тижня з 1 по 6 травня виявлено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 5,4 рази. Про це йдеться у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Порівняно з попереднім тижнем, дещо підвищився рівень забруднення діоксидом азоту, формальдегідом та діоксидом сірки. За даними обсерваторії перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) за середньодобовим вмістом діоксиду азоту становило: у 5,4-4,7 рази - на вулиці Скляренка та Бессарабській площі (3-4 травня); у 1,8-4,4 рази – на площах Деміївській та Галицькій, проспектах Оболонському, Науки та Берестейському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна та Каунаській.

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом діоксиду сірки: у 1,4-2,1 рази – на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, проспектах Оболонському та Берестейському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка; перевищень не спостерігалось на пр., Науки, 37 (в районі метеомайданчика).

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Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом формальдегіду: у 1,6-2,2 рази - на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, проспектах Оболонському та Берестейському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській та Скляренка. Фахівці обсерваторії відібрали та проаналізували 1536 проб атмосферного повітря з 15 стаціонарних постів.

Нагадаємо, раніше у березні у Києві було зафіксоване погіршення якості повітря. Тож влада радить місцевим жителям поки не провітрювати приміщення та утриматися від прогулянок на вулиці.