Рівень моря підійматиметься, навіть якщо зупинити глобальне потепління: думка вчених

Кліматологи з’ясували, що процес підняття рівня світового океану є практично незворотнім

Навіть якщо людство «зробить неможливе» та повністю зупинить глобальне потепління, рівень моря значно підніметься у найближчі декілька століть. Такого висновку дійшли кліматологи, результати дослідження яких опубліковано «Франс-пресс».

Підняття рівня світового океану призведе до затоплення ряду населених пунктів, у яких зараз, за приблизними оцінками, проживає близько пів мільярда людей.

Найгірше при цьому доведеться народам Азії. У цьому регіоні розташовані дев'ять з десяти мегаполісів, які можуть виявитися затопленими. Крім того, територія, де проживає більше половини населення Бангладеш і В'єтнаму, розташована нижче лінії довгострокового припливу. Це означає, що ці землі опиняться під водою, навіть якщо рівень глобальної температури не підніметься більш ніж на 2°C вище доіндустріального рівня. Забудовані райони в Китаї, Індії та Індонезії також наразі під загрозою.

Більшість прогнозів підвищення рівня моря та пов'язаних із цим загроз для прибережних міст розраховані до кінця століття. Але, як показало нове дослідження, океани будуть рости ще сотні років після 2100 року, незалежно від того, наскільки швидко скоротяться викиди парникових газів. Це станеться за рахунок танення крижаних щитів, тепла, що утримується в океані, та динаміки потепління води.

Нагадаємо, глобальна зміна клімату впливає на психічне здоров’я людей.

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