Науковці: льодовики Гренландії приречені розтанути



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Науковці вказують, що до 2000 року крижаний покрив мав рівні шанси збільшуватися та зменшуватися щороку, але тепер така рівновага в минулому

Вчені виявили, що сніг, який щороку поповнює льодовики Гренландії, більше не може встигати за темпами танення криги

Крижаний покрив Гренландії, другий за розміром після Антарктиди на планеті, продовжить танути, навіть якщо глобальне зростання температури припиниться.

Про це повідомляє Nature.

Вчені виявили, що сніг, який щороку поповнює льодовики Гренландії, більше не може встигати за темпами танення криги. Вони вивчили щомісячні супутникові дані за останні 40 років з понад 200 великих льодовиків Гренландії, води яких стікають у світовий океан.

«Ми виявили, що об’єм криги, яка потрапляє в океан, набагато перевищує об’єми снігу, який накопичується на поверхні», - пояснив автор дослідження Майкл Кінг.

Науковці вказують, що до 2000 року крижаний покрив мав рівні шанси збільшуватися та зменшуватися щороку, але тепер така рівновага в минулому.

Раніше повідомлялося, що альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті.