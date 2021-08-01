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    Вчені попередили про погіршення «життєво важливих функцій» Землі

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    Вчені відзначили &laquo;безпрецедентний сплеск&raquo; стихійних лих, пов'язаних з кліматом - Вчені попередили про погіршення «життєво важливих функцій» Землі
    Вчені відзначили «безпрецедентний сплеск» стихійних лих, пов'язаних з кліматом
    Фото з відкритих джерел

    18 з 31 життєво важливих функцій планети погіршилися до рекордних значень

    Вчені з університету Орегона заявили про неминучі кліматичні зміни і попередили про погіршення «життєво важливих функцій» Землі. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

    В основу дослідження лягли дані про вирубку лісів, викиди парникових газів і товщину льодовиків. З'ясувалося, що 18 з 31 життєво важливих функцій планети погіршилися до рекордних значень.

    Як стверджують вчені, головною причиною кризи стала надмірна експлуатація Землі.

    Вони відзначили «безпрецедентний сплеск» стихійних лих, пов'язаних з кліматом. Зокрема, незважаючи на зниження рівня забруднення через пандемію Covid-19, рівень вуглекислого газу і метану в атмосфері Землі досягли рекордних значень в 2021 році.

    Крім того, у Гренландії та Антарктиди зафіксували рекордно низький рівень крижаної маси, а швидкість танення льодовиків збільшилася на 31 відсоток у порівнянні з показниками 15-річної давності.

    На думку вчених, зараз наша планета зазнає переломний момент. В якості вирішення проблеми вони закликали відмовитися від викопного палива, скоротити викиди в атмосферу забруднюючих речовин, зайнятися відновленням екосистем, перейти на рослинну дієту і домогтися стабілізації чисельності населення.

    Крім цього дослідники рекомендували включити питання зміни клімату в шкільні програми в усьому світі.

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    Теги: клімат вода населення
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    Вчені попередили про погіршення «життєво важливих функцій» Землі