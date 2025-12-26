Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
Зливи накрили Каліфорнію
фото: Reuters

Потужний атмосферний циклон спричинив підтоплення, селеві потоки та небезпечні умови для руху у південних округах штату

Сильні зливи, що накрили південну Каліфорнію у Святвечір, спричинили масштабні підтоплення та пошкодження доріг у окрузі Сан-Бернардіно. Через різке погіршення погодних умов автомобілі рухалися частково затопленими вулицями, а після спаду води місцеві жителі були змушені долати багнюку та завали з каміння і сміття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агенції, південні райони Каліфорнії зазнали впливу потужного атмосферного циклону, який приніс інтенсивні опади, паводки та селеві потоки. У Сан-Бернардіно очевидці зафіксували автомобілі, що рухалися вулицями, частково затопленими потоками води. Екстрені служби працювали на підтоплених ділянках, а водії змушені були розвертатися або рухатися з мінімальною швидкістю.

Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото) фото 1
фото: dunyanews
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото) фото 2
фото: telegraphindia

Нині вода почала відступати, вулиці міста вкрилися шаром висохлого мулу та бруду. На світлинах видно, як машини їдуть по замулених дорогах, а мешканці пересуваються пошкодженими ділянками, засипаними камінням і уламками.

Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото) фото 3
фото: Reuters

За даними Національної метеорологічної служби США, в окремих районах інтенсивність опадів перевищувала 2,5 см на годину. Такі показники були спричинені так званою «атмосферною рікою», тобто потужним потоком вологого повітря з Тихого океану, який приніс велику кількість вологи у регіон.

Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото) фото 4
фото: ocregister

Синоптики попереджують, що штормові умови можуть зберігатися до кінця тижня, створюючи небезпечні умови для руху в період активних святкових поїздок. Водіїв закликають утриматися від подорожей підтопленими районами та дотримуватися рекомендацій екстрених служб.

Південна Каліфорнія регулярно зазнає впливу «атмосферних рік» у зимовий період, однак цьогорічні різдвяні зливи стали одними з найінтенсивніших за останні роки.

Читайте також:

Теги: Різдвяні свята США дощ негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки
Тест ДНК допоміг братам зустрітись через 60 років після народження
Тест ДНК допоміг братам зустрітись через 60 років після народження
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua