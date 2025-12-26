Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)

Потужний атмосферний циклон спричинив підтоплення, селеві потоки та небезпечні умови для руху у південних округах штату

Сильні зливи, що накрили південну Каліфорнію у Святвечір, спричинили масштабні підтоплення та пошкодження доріг у окрузі Сан-Бернардіно. Через різке погіршення погодних умов автомобілі рухалися частково затопленими вулицями, а після спаду води місцеві жителі були змушені долати багнюку та завали з каміння і сміття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агенції, південні райони Каліфорнії зазнали впливу потужного атмосферного циклону, який приніс інтенсивні опади, паводки та селеві потоки. У Сан-Бернардіно очевидці зафіксували автомобілі, що рухалися вулицями, частково затопленими потоками води. Екстрені служби працювали на підтоплених ділянках, а водії змушені були розвертатися або рухатися з мінімальною швидкістю.

фото: dunyanews

фото: telegraphindia

Нині вода почала відступати, вулиці міста вкрилися шаром висохлого мулу та бруду. На світлинах видно, як машини їдуть по замулених дорогах, а мешканці пересуваються пошкодженими ділянками, засипаними камінням і уламками.

фото: Reuters

За даними Національної метеорологічної служби США, в окремих районах інтенсивність опадів перевищувала 2,5 см на годину. Такі показники були спричинені так званою «атмосферною рікою», тобто потужним потоком вологого повітря з Тихого океану, який приніс велику кількість вологи у регіон.

фото: ocregister

Синоптики попереджують, що штормові умови можуть зберігатися до кінця тижня, створюючи небезпечні умови для руху в період активних святкових поїздок. Водіїв закликають утриматися від подорожей підтопленими районами та дотримуватися рекомендацій екстрених служб.

Південна Каліфорнія регулярно зазнає впливу «атмосферних рік» у зимовий період, однак цьогорічні різдвяні зливи стали одними з найінтенсивніших за останні роки.