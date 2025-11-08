У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону

У столиці майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв

У секретаріаті омбудсмена заявили, що у школах Києва «загрозлива ситуація» із дотриманням мовного закону. За даними дослідження, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв не говорять українською мовою. Як інформує «Главком», про це під час презентації результатів моніторингового дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти Києва заявив заступник керівника Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Так, результати моніторингового дослідження показали, що в Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – говорять недержавною мовою. Для порівняння, середнє число по Україні: 14% на уроках та 21% – на перервах.

При опитуванні учні зазначили, що самі порушують мовний закон – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82% (по Україні ці числа значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%). Тільки 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою.

«Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок», – зазначив Сергій Сиротенко.

За його словами, до уповноваженого надходить не так багато звернень щодо порушень у сфері освіти – приблизно 5% від загальної кількості скарг. І вони стосуються всіх форм освіти, включно з дошкільної та позашкільної.

Заступник керівника Секретаріату уповноваженого наголосив на необхідності ухвалити Закон про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі (№13072). За його словами, цей закон створить «певні правові підстави для впливу і на батьків, і на дітей. Адже він чітко визначає, що є освітнім українськомовним середовищем, якою мовою повинні спілкуватися учасники освітнього процесу на території закладу освіти».

