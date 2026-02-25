Головна Світ Соціум
Найстарший монарх Європи потрапив до лікарні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Король Гаральд V є найстаршим чинним монархом Європи. Йому 89 років
фото: Reuters

Король Гаральд V очолює норвезьку державу з 1991 року

89-річного короля Норвегії Гаральд V госпіталізували на іспанському острові Тенерифе через інфекцію та зневоднення. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Монарх, який перебував на приватному відпочинку разом із королевою Сонею, був доправлений до лікарні 24 лютого. За інформацією палацу, його стан оцінюють як задовільний.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере побажав королю швидкого одужання. У палаці також повідомили, що особистий лікар монарха вирушить на Тенерифе, щоб координувати лікування разом із місцевими медиками.

До слова, торік королівська родина Норвегії отримала близько €30 млн. Король Норвегії Гаральд V та його дружина Соня отримують по €1,5 млн. Суми зарплат інших членів родини невідомі.

