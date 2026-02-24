Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Головна візитівка Парижа засяяла кольорами прапора України (відео)
Париж висловив солідарність з Україною та її народом
фото: leparisien

На площі Трокадеро  відбувся мітинг солідарності з українським народом, який вже четвертий рік протистоїть російській агресії

Сьогодні, 24 лютого, головний символ французької столиці засяяв синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. 

Ейфелева вежа отримала синьо-жовтне забарвлення о 21:05 після традиційного вечірнього мерехтіння і стало частиною пам’ятних заходів, організованих у Парижі. У мерії наголосили, що місто від початку російської агресії підтримує Україну та її народ.

Того ж вечора на площі Трокадеро  відбувся мітинг солідарності. До учасників звернувся посол України у Франції Вадим Омельченко, а також перший заступник мера Парижа Патрік Блош, пише Le Parisien.

Напередодні будівля Єврокомісії в Брюсселі засяяла кольорами державного прапора України. 

