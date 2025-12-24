Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України
Буковель: сніг випав, але лижний сезон не відкрили
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

На курорті сьогодні випав рясний сніг, однак його кількості недостатньо для запуску трас

На найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» лижний сезон станом на середину грудня не стартував через відсутність стабільного снігового покриву. Про це повідомляє «Главком».

У Буковелі традиційно старт лижного сезону припадає на кінець листопада – початок грудня. Проте цього року курорт не зміг розпочати повноцінне катання через погодні умови. В адміністрації «Буковеля» пояснюють «Главкому», що наразі на схилах відсутній стабільний природний сніговий покрив, а строки відкриття сезону безпосередньо залежать від температурного режиму.

Станом на сьогодні на території курорту зафіксовано локальні снігопади, однак сніговий покрив залишається фрагментарним і нерівномірним. Зокрема, за даними онлайн-камер «Буковеля», на верхній станції витягу зафіксовано лише тонкий шар снігу, який місцями не перекриває трав’яний покрив та ґрунт. На окремих ділянках видно, що земля і трава залишаються відкритими, а сформованої снігової подушки для підготовки трас немає.

Верхня станція витягу 5
Верхня станція витягу 5
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

На верхній станції витягу №12 спостерігається насип штучного снігу та туман, однак через високу вологість і незначну кількість опадів не можна сформувати стабільний покрив. Воно виглядає розпорошеним і не дозволяє проводити повноцінне трасування.

Верхня станція витягу 12
Верхня станція витягу 12
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Поблизу озера Молодості та на ділянках біля аквапарку «Мавка» також зафіксовано лише тонкий природний сніговий покрив. Він покриває окремі ділянки схилів і лісових масивів, але не забезпечує формування єдиного снігового шару, необхідного для запуску витягів у лижному режимі.

«Озеро Молодості»
«Озеро Молодості»
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com
Аквапарк «Мавка»
Аквапарк «Мавка»
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Буковель традиційно залишається найпопулярнішим внутрішнім напрямком на зимові свята. За даними туроператора Join UP!, українці дедалі частіше бронюють зимові подорожі заздалегідь. Перші бронювання на новорічний період компанія фіксувала ще влітку, а пік планування припав на жовтень–листопад. 

Цьогорічна зима в українських Карпатах видалася аномально теплою, що стало головним фактором затримки відкриття лижного сезону. За нормальних умов запуск гірськолижних трас у Буковелі та на інших курортах регіону припадає на кінець листопада – початок грудня, проте цього року через відсутність морозів і стабільного природного снігу сезон не стартував у встановлені строки.

Тепла погода не лише ускладнює накопичення природного снігу, а й робить штучне снігування малоефективним: без тривалого мінусового режиму сформувати щільне покриття неможливо. Курорти поки можуть лише тестувати снігопушні системи на окремих ділянках, але це не забезпечує технічної бази для повноцінного запуску трас. 

Схожа ситуація спостерігається і на інших курортах Львівщини та Івано-Франківщини: на багатьох об’єктах сніг є лише місцями, але його недостатньо для катання та тривалого утримання трас. Навіть традиційно ранні у сезоні високогірні курорти залишаються без стабільного покриву. 

Через це гірськолижні комплекси вимушено корегують пропозицію: замість стандартного функціонування трас і підйомників курорти концентрують увагу на альтернативних активностях: від витягів у оглядовому режимі та SPA-послуг до гастрономічних пропозицій і рекреаційних програм для сімейного відпочинку.

Читайте також:

Теги: відпочинок снігопад гірські лижі Буковель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України
Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України
Аварійні відключення світла 24 грудня 2025 року введено у деяких регіонах
Аварійні відключення світла 24 грудня 2025 року введено у деяких регіонах
Заборона Московської церкви: скільки релігійних громад в Україні досі пов’язані з РФ
Заборона Московської церкви: скільки релігійних громад в Україні досі пов’язані з РФ
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
ЦВК вказала на невідповідність телемарафону «Єдині новини» виборчим стандартам
ЦВК вказала на невідповідність телемарафону «Єдині новини» виборчим стандартам
В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025
В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua