Чи є сніг на Буковелі? Що відбувається на найбільшому гірськолижному курорті України

На курорті сьогодні випав рясний сніг, однак його кількості недостатньо для запуску трас

На найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» лижний сезон станом на середину грудня не стартував через відсутність стабільного снігового покриву. Про це повідомляє «Главком».

У Буковелі традиційно старт лижного сезону припадає на кінець листопада – початок грудня. Проте цього року курорт не зміг розпочати повноцінне катання через погодні умови. В адміністрації «Буковеля» пояснюють «Главкому», що наразі на схилах відсутній стабільний природний сніговий покрив, а строки відкриття сезону безпосередньо залежать від температурного режиму.

Станом на сьогодні на території курорту зафіксовано локальні снігопади, однак сніговий покрив залишається фрагментарним і нерівномірним. Зокрема, за даними онлайн-камер «Буковеля», на верхній станції витягу зафіксовано лише тонкий шар снігу, який місцями не перекриває трав’яний покрив та ґрунт. На окремих ділянках видно, що земля і трава залишаються відкритими, а сформованої снігової подушки для підготовки трас немає.

Верхня станція витягу 5 фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

На верхній станції витягу №12 спостерігається насип штучного снігу та туман, однак через високу вологість і незначну кількість опадів не можна сформувати стабільний покрив. Воно виглядає розпорошеним і не дозволяє проводити повноцінне трасування.

Верхня станція витягу 12 фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Поблизу озера Молодості та на ділянках біля аквапарку «Мавка» також зафіксовано лише тонкий природний сніговий покрив. Він покриває окремі ділянки схилів і лісових масивів, але не забезпечує формування єдиного снігового шару, необхідного для запуску витягів у лижному режимі.

«Озеро Молодості» фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Аквапарк «Мавка» фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Буковель традиційно залишається найпопулярнішим внутрішнім напрямком на зимові свята. За даними туроператора Join UP!, українці дедалі частіше бронюють зимові подорожі заздалегідь. Перші бронювання на новорічний період компанія фіксувала ще влітку, а пік планування припав на жовтень–листопад.

Цьогорічна зима в українських Карпатах видалася аномально теплою, що стало головним фактором затримки відкриття лижного сезону. За нормальних умов запуск гірськолижних трас у Буковелі та на інших курортах регіону припадає на кінець листопада – початок грудня, проте цього року через відсутність морозів і стабільного природного снігу сезон не стартував у встановлені строки.

Тепла погода не лише ускладнює накопичення природного снігу, а й робить штучне снігування малоефективним: без тривалого мінусового режиму сформувати щільне покриття неможливо. Курорти поки можуть лише тестувати снігопушні системи на окремих ділянках, але це не забезпечує технічної бази для повноцінного запуску трас.

Схожа ситуація спостерігається і на інших курортах Львівщини та Івано-Франківщини: на багатьох об’єктах сніг є лише місцями, але його недостатньо для катання та тривалого утримання трас. Навіть традиційно ранні у сезоні високогірні курорти залишаються без стабільного покриву.

Через це гірськолижні комплекси вимушено корегують пропозицію: замість стандартного функціонування трас і підйомників курорти концентрують увагу на альтернативних активностях: від витягів у оглядовому режимі та SPA-послуг до гастрономічних пропозицій і рекреаційних програм для сімейного відпочинку.