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Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колісніченку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колісніченку
Екснардеп втік до тимчасово окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Вадим Колісніченко публічно вихваляв Росію та підтримував війну проти України

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про Вадима Колісніченка.

Ексрегіонала Колісніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації РФ.

За даними слідства, нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією.

Серед іншого політик організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею. У червні 2013 року він став співавтором звернення депутатів до Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом поляків.

«У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата та втік на тимчасово окуповані території АР Крим та міста Севастополя, де почав прислуговувати загарбникам. Він влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим «губернатором Севастополя». Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Депутат робив антиукраїнські заяви у кримських засобах масової інформації та розміщував в інтернеті проросійські відеозаписи. У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року за матеріалами ДБР вироком Шевченківський районний суд Києва засудив Колісніченка до п'яти років позбавлення волі за підбурювання працівників міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Зазначимо, у 2014 році нардеп був одним з опонентів Євромайдану, звинувачував країни ЄС та США в організаційній участі. Також Колісніченко 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», які передбачали кваліфікацію дій учасників акції протесту як екстремізм.

Раніше екснардеп від Партії регіонів Вадим Колесніченко назвав Росію своєю батьківщиною.

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Теги: Партія регіонів депутат державна зрада ДБР підозра

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