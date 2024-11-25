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«Завезли сотні авто під виглядом допомоги військовим». На Львівщині викрито благодійні фонди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Завезли сотні авто під виглядом допомоги військовим». На Львівщині викрито благодійні фонди
Детективи БЕБ провели обшуки у представників благодійних фондів
фото: БЕБ

Слідство встановило, що громадяни України та Молдови налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарки для ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили три благодійні фонди. За даними правоохоронців, вони забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Про це повідомило БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів і компʼютерну техніку
Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів і компʼютерну техніку
фото: БЕБ

Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів і компʼютерну техніку.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, що раніше Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області групу осіб, які з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн.

До слова,  уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. 

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Теги: Бюро економічної безпеки України благодійність автомобіль військові

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