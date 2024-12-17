Визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК: деталі від МОЗ

Створено 1348 експертних команд на заміну МСЕК

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Про це повідомляє МОЗ.

«Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг», – наголошує Міністерство охорони здоров'я України.

МОЗ зазначає, що у новій системі:

Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.