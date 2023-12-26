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Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
«Новочеркаськ» Україна атакує не вперше
фото з відкритих джерел

Судно призначене для висадки морського десанту та перекидання через море військ та вантажів

У ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ». Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук, який подякував пілотам за результативну роботу та додав відео, на якому видно дуже потужний вибух.

Уражений великий корабель «Новочеркаськ» належав до складу Чорноморського флоту РФ (бо зараз окупанти в Чорному морі мають десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів).

Порт окупованої Феодосії після удару ЗСУ у ніч проти 26 грудня
Порт окупованої Феодосії після удару ЗСУ у ніч проти 26 грудня
фото з відкритих джерел

За час повномасштабного вторгнення це був уже другий приліт по цьому російському кораблю, уперше ракетні війська ЗСУ вдарили по «Новочеркаську» під час атака по російських кораблях в акваторії тимчасово окупованого Бердянська 24 березня 2022 року. Щоправда, тоді «Новочеркаськ» зазнав відносно незначних ушкоджень, які йому дозволили покинути гавань і прийти на ремонт в тимчасово окупований Севастополь.

«Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, зокрема танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.

Корабель був побудований на верфі у польському Гданську. Спущений на воду 17 квітня 1987 року. До 1990 року неодноразово брав участь у різних навчаннях. Цікаво, що з 1990-го по 2007-й російський корабель простояв на консервації, і лише після цього був введений до активного складу Чорноморського флоту РФ. Наприкінці 2008 року здійснив перші виходи в море.

Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
фото з відкритих джерел

З 1 жовтня 2012 року до 15 січня 2013 року корабель виконував завдання в Середземному морі. У 2014 році продовжував перебувати в Середземному морі, періодично повертаючись до тимчасово окупованого українського Севастополя.

За підсумками 2014 року «Новочеркаськ» був визнаний найкращим кораблем 2-го рангу Чорноморського флоту. У 2015 році брав участь у параді на День військово-морського флоту РФ у тимчасово окупованому українському Севастополі. Станом на 25 грудня 2023 року корабель залишався в строю.

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ»
Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ»
фото з відкритих джерел

Тактико-технічні характеристики:

  • Швидкість: 18 вузлів
  • Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах
  • Екіпаж: 87 осіб

Розміри:

  • Водотоннажність: 4080 т
  • Довжина: 112,5 м
  • Ширина: 15 м
  • Осадка: 3,7 м

Енергетична установка: 2 дизелі, 2 гвинти, потужність – 19200 к.с.

Озброєння: дві здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». На борту могли бути розташовані до 500 т техніки та вантажів та 225 десантників.

Російський корабель «Новочеркаськ»
Російський корабель «Новочеркаськ»
фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Раніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Зауважимо, окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео). Аксьонов зауважив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Крім того, Міноборони РФ відрапортували про «пошкодження» корабля й вигадали, що «знищили два українських Су-24, які здійснювали пуски ракет».

Читайте також: Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
Теги: корабель Крим ЗСУ

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