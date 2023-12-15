Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили вказали, скільки ще високоточних ракет має РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили вказали, скільки ще високоточних ракет має РФ
Повітряні сили навчилися збивати ворожі балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Кинджали»
фото з відкритих джерел

Окупанти мають багато носіїв для «Кинджалів», а от самих ракет у них менше

За даними Головного управління розвідки, у Росії залишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет по кілька сотень кожного типу. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Представник повітряників зауважив, що поки що важко оцінити кількість далекобійних ракет, яку ворог готовий витрачати на обстріли України.

«Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували: «Кинджали», балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для «Кинджалів» у них достатньо, а от самих ракет не так багато», – зазначив Ігнат.

Він навів офіційні дані від Головного управління розвідки, згідно з якими в росіян лишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет по кілька сотень кожного типу. При цьому ворог продовжує їх виготовляти, хоч і менше, аніж торік.

«Тому застосування зараз балістичних ракет «Іскандер-М» чи С-400, а також «Кинджалів» не є чимось новим для України. Усе це вже «пережували» неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається», – підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що станом на ранок 15 грудня у Чорному морі ворог тримає три кораблі, в Азовському – один. Ракетоносіїв серед них немає. 

До слова, триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал». Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: росія ворог російська ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомогли побудувати», – Кірбі
Кремль подвоїв ставки – представник Білого дому
Сьогодні, 10:35
Дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву
Розвідка повідомила, коли очікується активна фаза інформаційної атаки РФ
7 грудня, 10:27
Літак спалахнув у небі за кілька хвилин після зльоту
У Росії під час зльоту загорівся літак (відео)
7 грудня, 07:11

Події в Україні

Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році
Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році
Рашист Охлобистін заявив, що потрапив під обстріл із сім’єю на Донбасі
Рашист Охлобистін заявив, що потрапив під обстріл із сім’єю на Донбасі
Повітряні сили вказали, скільки ще високоточних ракет має РФ
Повітряні сили вказали, скільки ще високоточних ракет має РФ
Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку
Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
46K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
42K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
15K
Місце, в яке треба бити Орбана
11K
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі
11K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua