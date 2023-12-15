Повітряні сили вказали, скільки ще високоточних ракет має РФ

Окупанти мають багато носіїв для «Кинджалів», а от самих ракет у них менше

За даними Головного управління розвідки, у Росії залишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет по кілька сотень кожного типу. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Представник повітряників зауважив, що поки що важко оцінити кількість далекобійних ракет, яку ворог готовий витрачати на обстріли України.

«Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували: «Кинджали», балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для «Кинджалів» у них достатньо, а от самих ракет не так багато», – зазначив Ігнат.

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Він навів офіційні дані від Головного управління розвідки, згідно з якими в росіян лишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет по кілька сотень кожного типу. При цьому ворог продовжує їх виготовляти, хоч і менше, аніж торік.

«Тому застосування зараз балістичних ракет «Іскандер-М» чи С-400, а також «Кинджалів» не є чимось новим для України. Усе це вже «пережували» неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається», – підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що станом на ранок 15 грудня у Чорному морі ворог тримає три кораблі, в Азовському – один. Ракетоносіїв серед них немає.

До слова, триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал». Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.