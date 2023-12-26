Окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео)
Успішне ураження ЗСУ корабля «Новочеркаськ» росіяни замовчують
У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) через нічну «бавовну» з найближчих до порту будинків евакуйовано понад 350 людей. Про це повідомляють росЗМІ.
Людей розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.
Окупанти також показали наслідки атаки. Проте ураження самого корабля вони, як зазвичай, замовчують. За словами окупаційної влади, від вибуху постраждали нібито лише кілька житлових будинків, магазин, місцевий вокзал, а також у порту виникла пожежа.
Площа пожежі у порту склала понад 1000 м².
Окупаційний глава Криму додав, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
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