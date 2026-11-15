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Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News
Так зване промислове працевлаштування є лише прикриттям для залучення громадян африканських країн до виробництва зброї
фото з відкритих джерел

Дівчата збирають шахеди за значно меншу платню, ніж обіцяли, та під постійним наглядом

Росія активно вербує молодих жінок із країн Африки для роботи на військових заводах у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Там, зокрема, виробляють безпілотники для ударів по Україні. Про це йдеться в розслідуванні Fox News, інформує «Главком».

Виданню у розслідуванні допоміг Український центр безпеки та співпраці, який отримав внутрішні документи підприємства. Розслідувачі встановили імена щонайменше 50 молодих африканок, які вже працюють на лініях збирання безпілотників.

Так, вдалося підтвердити залучення громадянок Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії та ДР Конго, а також Шрі-Ланки до складання ударних БпЛА.

З’ясувалося, що російські культурні центри разом із місцевими агентами рекламують в африканських країнах програму «Алабуга Старт». Молоді обіцяють одночасне навчання в університеті та роботу з хорошою зарплатою в цивільних фірмах.

Однак після приїзду до Росії іноземки стикаються з тим, що не можуть скласти мовні тести чи вступні іспити. Грошей на зворотні квитки додому дівчата не мають, тож у результаті їх відправляють збирати шахеди. Там вони змушені працювати в ненормовані зміни, за значно меншу платню, ніж обіцяли, та під постійним наглядом.

Попри це, співпраця Росії з африканськими країнами у цій сфері лише поглиблюється. Наприкінці жовтня 2026 року міністр праці Гани підписав угоду з «Алабугою» про сприяння працевлаштуванню громадян у промисловості, а ДР Конго уклала п’ятирічний меморандум про професійне навчання.

А втім, журналісти підсумовують, що так зване промислове працевлаштування є лише прикриттям для залучення громадян африканських країн безпосередньо до виробництва зброї для армії РФ.

Раніше влада Кенії просила Київ визнати своїх громадян жертвами торгівлі людьми, бо на війну їх заманили обманом. Нині Кенія веде переговори про повернення п'ятьох чоловіків, наймолодшому з яких 23 роки. За словами депутата кенійського парламенту, Росія завербувала понад тисячу кенійців. Щодо Гани, у лютому Офіс президента України повідомляв, що на боці Росії воюють 272 громадянини цієї країни. У серпні Аблаква заявив, що на війні загинули 62 ганці, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Москва заперечує звинувачення в незаконному вербуванні та стверджує, що іноземці можуть добровільно вступати на військову службу.

Нагадаємо, Європарламент оприлюднив кількість найманців з Африки, яких Росія використовує у війні проти України: йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн континенту, зокрема й Гани. До слова, Кенія пригрозила в'язницею своїм громадянам, які воюють проти України.

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Теги: Африка росія дрон

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