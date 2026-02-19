Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України

У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ

Кремль продовжує розширювати географію вербування «гарматного м’яса», залучаючи до бойових дій громадян країн Африки

У парламенті Кенії заявили про масштабну схему вербування РФ громадян для участі у війні проти України. За останніми даними, до лав російської армії було залучено понад 1000 громадян Кенії. Про це повідомляє Le Monde, інформує «Главком».

Депутат Кімані Ічунгвах парламенту Кенії оприлюднив дані розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань країни про кількість завербованих РФ.

«На сьогоднішній день понад 1000 кенійців було завербовано та пішли воювати в російсько-українській війні», – заявив він.

Кенійцям обіцяють роботу в будівництві або сфері безпеки з високою заробітною платою (від $2000), але після прибуття до РФ у них відбирають паспорти та змушують підписувати контракти з міністерством оборони.

Повідомляється, що новобранці залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул (Туреччина) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Депутат також стверджує, що багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від €920 до €2400 в Росії від кадрового агентства в Найробі.

Нагадаємо, голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України. Голова МЗС Мусалія Мудаваді заявив, що він хоче відвідати Москву, аби вирішити це питання. Адже ситуація з вербуванням кенійців набирає обертів. За останні два місяці з Кенії до Росії переїхали 30 тис. громадян.

Голова МЗС Кенії стверджує, що рекрутингові агентства, через яких вербували громадян вже закриті. Наразі деякі кенійці, що воювали на боці Росії, перебувають у полоні. Тому Мудаваді намагається домогтися їхнього звільнення.