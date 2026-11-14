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У Росії невідомий розстріляв переможця Кубка Європи з дзюдо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Росії невідомий розстріляв переможця Кубка Європи з дзюдо
Давудов був майстром спорту Росії, переможцем Кубка Європи з дзюдо 2016 року

Давудов перебував на заході у закладі «Маракеш», а коли вийшов на вулицю, по ньому відкрили вогонь із авто

У Дагестані вбили бронзового призера чемпіонату Росії із самбо та переможця Кубка Європи з дзюдо Магомеда Давудова. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, інформує «Главком».

31-річного спортсмена застрелили біля бенкетного залу «Маракеш».

Зазначається, що Давудов перебував на заході, а коли вийшов на вулицю, по ньому відкрили вогонь із чорної Тойоти Камрі. Одна з куль потрапила самбісту в голову. Його спробували доставити до лікарні, але дорогою він помер.

Давудов був майстром спорту Росії, переможцем Кубка Європи з дзюдо 2016 року та бронзовим призером чемпіонату Росії з самбо 2023 року.

Нагадаємо, уряд Норвегії заявив, що буде видворяти російських та білоруських професійних спортсменів, якщо вони спробують в'їхати до країни для участі у змаганнях

«Оскільки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну, уряд не хоче, щоб російські та білоруські професійні спортсмени і персонал, що їх супроводжує, могли приїжджати до Норвегії для участі в міжнародних спортивних змаганнях», – заявила міністр культури та рівності Норвегії Любна Джаффері.

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Теги: самбо дзюдо росія вбивство

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