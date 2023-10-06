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Росіяни риють окопи неподалік Феодосії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни риють окопи неподалік Феодосії
Окупанти почали створювати «зуби дракона» та рити окопи
фото: Атеш

Окупанти продовжують підготовку до оборони Криму

Російські військові почали масово будувати укріплення на узбережжі окупованого Криму. Про це повідомляє партизанських рух «Атеш».

Росіяни почали зводити захисні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.

Росіяни риють окопи неподалік Феодосії фото 1

З одного боку дороги розмістили «зуби дракона», а з іншого оборона ділиться на дві лінії: перша складається з окопів, а друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків та колючого дроту.

Військовослужбовці РФ охороняють лінію оборони. Там також є дві вишки з вартовими.

Росіяни риють окопи неподалік Феодосії фото 2

«Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс. Усі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони настільки невпевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти», – пише «Атеш».

Нагадаємо, у межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму, про яку повідомлялось напередодні, розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.

Теги: Крим окупанти дороги військові

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