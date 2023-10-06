Росіяни риють окопи неподалік Феодосії

Окупанти продовжують підготовку до оборони Криму

Російські військові почали масово будувати укріплення на узбережжі окупованого Криму. Про це повідомляє партизанських рух «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни почали зводити захисні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.

З одного боку дороги розмістили «зуби дракона», а з іншого оборона ділиться на дві лінії: перша складається з окопів, а друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків та колючого дроту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовослужбовці РФ охороняють лінію оборони. Там також є дві вишки з вартовими.

«Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс. Усі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони настільки невпевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти», – пише «Атеш».

Нагадаємо, у межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму, про яку повідомлялось напередодні, розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.