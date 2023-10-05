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Кремль може відновити потенціал: Зеленський попередив Європу про ризики «заморозки» війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль може відновити потенціал: Зеленський попередив Європу про ризики «заморозки» війни
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії»     

Не можна допустити аби війна Росії проти України  була поставлена на паузу, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року та спробує атакувати інші країни. Про це заявив президент України Володимира Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

За словами глави держави, наразі Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки, один із них - особливо небезпечний.

Президент наголосив, що якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році.

«Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки», – сказав він.

Зеленський додав, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.

«Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», – сказав він.

Президент наголосив, що Москва чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору та не дозволити Європі буде простором вільних націй та працюючих демократій.

При цьому війна є базовим інструментом Росії – інструментом підкорення або маніпулюванні іншими.

Зеленський додав, що Росія десятиліттями намагається тримати контроль над сусідами шляхом розпалюванням війни та заморожування війни. Зокрема, вона завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, а також намагається вирвати шматки з тіла України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та  прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. 

 

Теги: Білорусь росія війна президент Москва ворог відео

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