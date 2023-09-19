Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

«Рускій мір» програв китайському «брату»

glavcom.ua
Росія за статусом опинилась десь між КНДР і «африканськими партнерами»
фото з відкритих джерел

Російські геополітичні ігри завели «наддержаву» в безодню

Минулого тижня була цікава зустріч диктатора однієї відсталої мілітаризованої держави з жорстким автократичним режимом, репресіями та агресивними намірами щодо сусідів і Кім Чен Ина.

Мабуть, ще кілька років тому під час зустрічі північнокорейського і російського лідера було б усім очевидно, що прозицію прохача займає перший. Бо у нього, власне, є не так багато. Наприклад – чимало набоїв до радянської техніки. І це саме те, що потрібно його російському колезі. От така «іронія долі», коли «великий старший брат», що, власне, і створив КНДР, тепер звертається з проханням до свого «творіння».

А лідер КНДР може думати, вести переговори, висувати умови. Зрештою – він господар становища, мабуть, для ще нестарого Кіма це нове і цікаве відчуття, тому він вирішив розтягнути задоволення у форматі довготривалого візиту по російським далекосхідним областям.

Звісно, усі розуміють, що Кім може виконувати функції не лише постачальника зброї але і посередника у відповідних питаннях з Китаєм, який має вирішальний вплив на сучасну КНДР, але і це теж показово. Правитель Піднебесної відправляє правителя васального царства на розмову з іншим васалом.

Коротше кажучи, «геополітичні перемоги» очевидні. І зміст їх наступний. Російські геополітичні ігри завели «наддержаву», яка так хотіла збудувати «рузькій мір» на периферію іншого світу – китайського. Де тепер і буде обертатися. Десь між КНДР і «африканськими партнерами».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика росія Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна Росії проти України – екзистенційна, світоглядна, базисна
Невже буде довга війна? Чи нас врятує «чорний лебідь»
Вчора, 09:20
Коли помічник Сі Цзіньпіна почав бігти, його схопила охорона заходу
На саміті БРІКС охоронці випадково накинулися на помічника Сі Цзіньпіна (відео)
23 серпня, 19:04
На початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, проте залишився в РФ
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії
24 серпня, 17:44
Наслідки атаки дронів у Підмосков'ї
У Московській і Брянській областях знову гучно: росіяни кажуть про атаку дронів (фото, відео)
22 серпня, 03:58
Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
30 серпня, 02:01
Молдова продовжить допомагати Україні у боротьбі з російською агресією
Що буде з підтримкою України? Молдова відповіла на погрози РФ
26 серпня, 02:18
Володимир Путін
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
27 серпня, 02:36
Україна вже неодноразово атакувала незаконно збудований окупантами Кримський міст
Атака на Кримський міст: окупанти назвали кількість «знищених» дронів
2 вересня, 06:19
Ердоган балансує між РФ і Заходом
Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії
9 вересня, 12:29

Петро Олещук

«Рускій мір» програв китайському «брату»
«Рускій мір» програв китайському «брату»
Санкції – більше не магічна куля Заходу
Санкції – більше не магічна куля Заходу
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
Чи наважиться Росія на війну із Заходом?
Чи наважиться Росія на війну із Заходом?
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
Росія дійшла до логічного завершення
Росія дійшла до логічного завершення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
16K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
11K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
9437
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6196
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
5715
«Херсонська обласна енергопостачальна компанія» оголосила про банкрутство

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту