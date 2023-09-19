«Рускій мір» програв китайському «брату»

Російські геополітичні ігри завели «наддержаву» в безодню

Минулого тижня була цікава зустріч диктатора однієї відсталої мілітаризованої держави з жорстким автократичним режимом, репресіями та агресивними намірами щодо сусідів і Кім Чен Ина.

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Мабуть, ще кілька років тому під час зустрічі північнокорейського і російського лідера було б усім очевидно, що прозицію прохача займає перший. Бо у нього, власне, є не так багато. Наприклад – чимало набоїв до радянської техніки. І це саме те, що потрібно його російському колезі. От така «іронія долі», коли «великий старший брат», що, власне, і створив КНДР, тепер звертається з проханням до свого «творіння».

А лідер КНДР може думати, вести переговори, висувати умови. Зрештою – він господар становища, мабуть, для ще нестарого Кіма це нове і цікаве відчуття, тому він вирішив розтягнути задоволення у форматі довготривалого візиту по російським далекосхідним областям.

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Звісно, усі розуміють, що Кім може виконувати функції не лише постачальника зброї але і посередника у відповідних питаннях з Китаєм, який має вирішальний вплив на сучасну КНДР, але і це теж показово. Правитель Піднебесної відправляє правителя васального царства на розмову з іншим васалом.

Коротше кажучи, «геополітичні перемоги» очевидні. І зміст їх наступний. Російські геополітичні ігри завели «наддержаву», яка так хотіла збудувати «рузькій мір» на периферію іншого світу – китайського. Де тепер і буде обертатися. Десь між КНДР і «африканськими партнерами».