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Росія випробувала плануючі авіабомби з новим модулем – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія випробувала плануючі авіабомби з новим модулем – ISW
ФАБ-3000 - розроблена в часи СРСР 3000-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою
фото з відкритих джерел

Росія розширює виробництво плануючих бомб, які мають підвищену точність і збільшену дальність дії

Росія значно розширює виробництво нових плануючих бомб, які відзначаються підвищеною точністю та збільшеною дальністю дії. Про це повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними російських «військових блогерів», армія РФ успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, які оснащені уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК). Крім того, було протестовано бомби ФАБ-500 M62, що мають збільшену дальність польоту завдяки модернізованим УМПК.

ФАБ-3000, розроблена ще в часи Радянського Союзу, є авіабомбою загального призначення вагою 3000 кг з фугасною боєголовкою. Ця бомба відома своєю здатністю пробивати бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові об'єкти завдяки своєму литому корпусу вагою 1600 кг та вибуховому заряду вагою 1400 кг.

ФАБ-3000 була спеціально розроблена для використання на бомбардувальниках Ту-4, Ту-16, Ту-22 та Ту-22М3. Останній може нести до двох таких авіабомб одночасно. На озброєння ВПС СРСР цю бомбу було прийнято у 1946 році.

З лютого 2024 року Росія оголосила про відновлення виробництва цієї авіабомби, заявивши, що воно набуло масового характеру. Зокрема, модернізована версія ФАБ-3000-М54 є керованою плануючою авіабомбою з довжиною 3,3 м, діаметром (по стабілізатору) 1 м і загальною вагою 3067 кг, з яких близько 1200 кг становить вибухова речовина.
 
 Найближчим часом ці нові види бомб надійдуть на озброєння російських бомбардувальних авіаційних полків, що створює нову загрозу для українських військових та цивільного населення.

Зокрема, 1 вересня російські військові застосували авіабомби ФАБ-500 з УМПК під час атаки на Харків. Внаслідок цього інциденту постраждали щонайменше 14 осіб.

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Теги: росія

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