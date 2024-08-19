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Правоохоронці України працювали на воєнну розвідку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Правоохоронці України працювали на воєнну розвідку РФ
Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов

Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури. Про це інформує пресслужба СБУ.

Як зазначається, у результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

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Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

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Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції.

За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті.

Для коригування ворожого вогню ексміліціонер «втемну» використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині.

Контррозвідка Служби безпеки задокументувала його злочинні дії і затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

Встановлено, що кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру) і двоє співробітників «управління ФСБ у Криму». Їхні особи вже встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко. Тривають комплексні заходи для притягнення його та інших учасників агентурної мережі до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента ФСБ, який «полював» на склади з боєприпасами.

Теги: росія СБУ ЗСУ поліція

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