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Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
За словами Умєрова, «Україна готує свої відповіді» на обстріл РФ
фото з відкритих джерел

Як зазначив глава Міноборони, союзники України мають зняти обмежень на удари по військових об’єктах РФ

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура», – розповів міністр.

Умєров зазначив, що ранкова російська атака – черговий доказ необхідності для України мати далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах ворога.

«Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, внаслідок атаки РФ по Одещині є четверо поранених.

До слова,  на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

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Теги: зброя війна обстріл росія окупанти Міноборони Рустем Умєров

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