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Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
Президент Чехії вважає, що через декілька років Україна та РФ «зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори відбудуться»
фото з відкритих джерел

За словами Павела, не виключено, що війна в Україні може перейти з гарячої фази в заморожену

Війна в Україні триватиме доти, доки не знайдеться достатньої сили, щоб переконати обидві сторони у неможливості досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Novinky.

«Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років», – вважає він.

За словами чеського президента, не виключено, що війна може перейти з гарячої фази в заморожену, яка, на його думку, «може тривати роками».

«Я радше вважаю, що через декілька років обидві сторони зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори відбудуться. Світові держави, зокрема, не тільки США, але й Китай, повинні зробити значний внесок у це. І підштовхувати обидві країни політично, економічно, дипломатично до переговорів», – додав чеський президент.

Як зазначив очільник Чехії, ЄС є великою економічною і політичною силою, однак він не здатний чинити вплив самотужки, тому йому потрібен єдиний підхід зі Сполученими Штатами і всіма демократичними країнами світу.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішньої підтримки України недостатньо, щоб відтіснити російських окупантів з усієї окупованої території.

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Теги: Чехія президент Петр Павел війна росія

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