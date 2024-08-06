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На військовому заводі у Росії стався вибух, є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На військовому заводі у Росії стався вибух, є загиблі
Причини аварії з'ясовуються
фото з відкритих джерел

Загинули три члени бригади

У місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) 5 серпня стався вибух на військовому заводі «Авангард», що належить російській корпорації «Ростех». Про це інформують  росЗМІ.

За попередніми даними, інцидент трапився під час демонтажу трубопроводу в одному з цехів. Внаслідок вибуху загинули троє робітників ремонтнї бригади. Слідчий комітет РФ розглядає версію про порушення техніки безпеки під час робіт, що призвело до займання газоповітряної суміші. 

Завод «Авангард» пеціалізується на виробництві зброї та компонентів для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії та України. Цей випадок є черговим у серії інцидентів на оборонних та промислових об'єктах Росії за останні місяці.
 
Нагадаємо, у Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення. 

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів. 

Теги: вибух росія

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