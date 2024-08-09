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Україна просить США дозволу бити Ataсms по аеродромах РФ – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна просить США дозволу бити Ataсms по аеродромах РФ – The Washington Post
Дозвіл на використання Ataсms допоможе утримувати контроль над частинами Курської області протягом певного часу
фото: з відкритих джерел

Росія активно використовує свої військові аеродроми у відповідь на дії в Курській області

Українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет Ataсms для ураження військових аеродромів Росії. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що Росія активно використовує свої військові аеродроми у відповідь на дії в Курській області. Українська влада вважає, що дозвіл на використання Ataсms допоможе утримувати контроль над частинами Курської області протягом певного часу.

«Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться», – цитує видання радника президента України.

Аналітики припускають, що українська стратегія може включати не тільки відволікання російських військ з Донеччини, але й створення тиску на Кремль перед можливими переговорами. Операції в Курській області вже змусили російське цивільне населення евакуюватися через обстріли, які Україна терпить вже понад два роки.

The Washington Post також зазначає, що атака на Курську область підвищила тиск на диктатора росії володимира путіна, створюючи нові виклики для його внутрішньої політики та управління ситуацією в регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі.

Читайте також: Удар по аеродрому у Липецьку. Чим важливе це місто для ЗСУ 
Теги: аеродром росія США ЗСУ

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