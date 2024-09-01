Росія визнала ураження Московського нафтопереробного заводу

Пожежники приїхали на місце події

У Росії продовжує палати Московський нафтопереробний завод унаслідок атаки дронів. Водночас росіяни стверджують, що до займання призвело буцімто не влучання, а падіння уламків безпілоників. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграм-каналі.

«Сили ППО збили ще один безпілотник, що летів на Москву. Після падіння він пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ», – повідомив Собянін.

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А в цей час Собянін продовжує збивати дрони 🤭



Попередньо, приліт НПЗ у Капотні. Рашзмі пишуть, що пожежники вже виїхали на місце події.



Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/X4pDvmC1Eg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

Постраждалих немає. Пожежники вже гасять загоряння.

За словами Собяніна, російська ППО нібито збила вже одинадцять безпілотників, які летіли на Москву.

Тим часом над головами росіян продовжують кружляти безпілотники.

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Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.